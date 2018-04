Stiri pe aceeasi tema

- Franta are dovada ca guvernul sirian a folosit arme chimice, saptamana trecuta, in orasul controlat de rebeli Douma, langa Damasc, a dat asigurari joi presedintele francez Emmanuel Macron in timpul unui interviu televizat, scrie digi24.ro.

- Melescanu a fost intrebat, in cadrul unei declaratii de presa comune cu omologul sau francez Jean-Yves Le Drian, despre un eventual raspuns militar international la atacul chimic din Siria. "Romania condamna ferm utilizarea armelor chimice in orice circumstante, in orice imprejurare,…

- "Evaluari publice si fotografii arata in mod clar ca regimul lui Al-Assad continua sa foloseasca arme chimice", a afirmat McMaster. "Este timpul pentru ca toate natiunile sa-i faca raspunzatoru pe regimul sirian si pe sponsorii sai pentru actiunile lor", a adaugat el.McMaster, general de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Parisul va efectua atacuri in Siria daca se dovedeste ca regimul de la Damasc a folosit arme chimice impotriva populatiei civile, informeaza site-ul postului France 24.

