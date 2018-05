Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri, la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg, ca spera ca omologul sau american Donald Trump va reveni la negocierile privind acordul nuclear iranian insa, pentru moment, companiile franceze trebuie sa decida singure cum sa reactioneze…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau rus Vladimir Putin au lasat la o parte divergentele si si-au dat mana la Sankt Petersburg, fosta capitala a Rusiei tariste, cu prilejul unui forum economic.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a comentat, luni, declaratiile presedintelui francez Emmanuel Macron, care l-a felicitat pe Klaus Iohannis pentru sustinerea statului de drept si pentru lupta pe care o duce impotriva persoanelor care se opun independentei justitiei in Romania. Dragnea a declarat ca puterea…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a atentionat vineri pe omologul sau francez Emmanuel Macron impotriva oricarei 'actiuni necugetate si periculoase' in Siria, (actiune) ce ar putea avea 'consecinte...

- Seful Serviciului de informatii externe rus, Serghei Nariskin, a declarat miercuri ca otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal, in Marea Britanie, este un act de provocare comis de serviciile secrete britanice si americane.

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a anunțat, joi, ca președintele Emmanuel Macron se duce in Rusia in cursul lunii mai, in ciuda conflictului diplomatic privind otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie."Dupa cum am anunțat anterior, vizita este planificata.

- Ambasadori rusi au fost convocati in mai multe tari europene, pe fondul unor informatii cu privire la expulzari iminente, dupa ce liderii europeni au convenit saptamana trecuta ca este foarte probabil ca Rusia sa se afle in spatele otravirii in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si…

- Titus Corlatean despre cauzele schimbarii sefului diplomatiei americane Titus Corlatean. Foto: Arhiva. Secretarul de stat american Rex Tillerson a fost demis astazi. Decizia a fost anuntata astazi de presedintele Statelor Unite, Donald Trump, printr-un mesaj postat pe Twitter. Rex…