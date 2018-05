Actualul acord asupra programului nuclear iranian incheiat intre Teheran si sase mari puteri ar trebui respectat, a declarat miercuri presedintele francez Emmanuel Macron, care a admis totodata ca acordul trebuie extins, informeaza dpa.



Macron si-a reiterat angajamentul fata de acest acord asupra programului nuclear al Iranului in timpul unui discurs sustinut la Sydney, in a doua zi a vizitei sale in Australia.



Presedintele american Donald Trump a amenintat ca SUA se vor retrage din acest acord, negociat in 2015 intre Teheran si sase puteri ale lumii (SUA, Rusia, Marea…