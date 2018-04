Stiri pe aceeasi tema

- Exista o ascensiune a "democratiilor iliberale" in Europa, a declarat, intr-un interviu, presedintele francez Emmanuel Macron, adaugand ca independenta magistratilor este pusa in pericol in tari ca Polonia...

- Justitia din Romania si a atacurile politice la adresa acesteia si-au facut loc si in interviul acordat de presedintele Frantei la implinirea unui an de mandat. Emmanuel Macron l-a laudat pe Klaus Iohannis, care nu isi lasa tara sa ajunga in situatia in care sunt Polonia si Ungaria. In acelasi timp,…

- Ministrul francez pentru Europa si Afaceri Externe, Jean-Yves Le Drian, se intalneste joi, la Bucuresti, cu procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, potrivit site-ului oficial al diplomatiei franceze. Ministrul francez se afla in vizita la Bucuresti, unde a avut,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, dupa intalnirea cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca si-a exprimat speranta ca nu vor mai discuta despre lucruri diferite si adevarul sa fie "lasat in alta parte". El a precizat ca nu a discutat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre statul de drept, la intrevederea avuta marti.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat ca subiectul intrevederii de marti cu seful statului a fost statul…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a afirmat marti ca eforturile institutiei de consolidare a capacitatii de combatere a criminalitatii organizate au fost subminate de agenda legata de dezbaterile pe marginea legilor Justitiei, adaugand ca atacurile la adresa Ministerului Public nu fac…

- Klaus Iohannis a sustinut, miercuri, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa prin care a anuntat ca accepta propunerea PSD de prim-ministru. Declaratia presedintelui a fost transmisa in direct si de Europa FM, in emisiunea Drum cu Prioritate, doar ca ritmul in care Klaus Iohannis a ales sa transmita…