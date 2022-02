Stiri pe aceeasi tema

- Germania, Franța și Polonia sunt „unite” în scopul lor de a pastra pacea în Europa, a declarat cancelarul german Olaf Scholz, care i-a primit marți seara la Berlin pe președintele france Emmanuel Macron și cel polonez Andrzej Duda pentru a vorbi despre criza ucraineana, scrie…

- Germania este gata sa trimita trupe suplimentare in tarile baltice, dupa cum a afirmat cancelarul german Olaf Scholz intr-un interviu acordat canalului ARD. “Suntem gata sa luam o decizie”, a spus Scholz, intrebat daca trimiterea de intariri ar putea fi decisa la reuniunea ministrilor apararii din NATO…

- Zilele urmatoare vor fi cruciale în privința confruntarii Rusia-Occident pe tema Ucrainei, a spus președintele francez Emmanuel Macron dupa întâlnirea de luni cu Vladimir Putin, care a sugerat ca au fost înregistrate unele progrese în cadrul negocierilor, transmite Reuters.…

- Presedintele american Joe Biden si cancelarul german Olaf Scholz au evidentiat luni, la Washington, pozitii similiare cu privire la criza din Ucraina, dar nu au reusit sa vorbeasca cu o singura voce despre controversatul gazoduct Nord Stream 2, transmite AFP preluat de agerpres. "Daca Rusia invadeaza…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a anuntat miercuri seara ca va merge "in curand" la Moscova pentru discutii cu presedintele rus, Vladimir Putin, in incercarea de a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, noteaza AFP, preluata de Agerpres.

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a anuntat miercuri seara ca va merge "in curand" la Moscova pentru discutii cu presedintele rus, Vladimir Putin, in incercarea de a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, noteaza AFP. "Voi merge in Statele Unite", la 7 februarie, unde este programata o intalnire…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a anuntat, miercuri, ca va discuta despre criza din Ucraina cu omologul sau american, Joe Biden, ''in urmatoarele ore'' si ca nu exclude sa se deplaseze la Moscova pentru a incerca sa gaseasca o solutie diplomatica, relateaza AFP. ''Sunt foarte ingrijorat…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat ca a purtat o discuție „clara” cu Vladimir Putin și nu mai exista nicio indoiala ca Rusia „va plati un preț mare” daca va invada Ucraina. Comentariile lui Biden au venit in urma unei sugestii anterioare ca aliații erau imparțiți in privința modului de reacție…