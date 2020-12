Presedintele francez Emmanuel Macron, care l-a primit luni la Paris pe omologul sau egiptean Abdel Fattah al-Sissi, s-a declarat "avocatul constant al unei deschideri democratice" si "al unei societati civile active" si a dat asigurari ca a evocat la intrevedere soarta mai multor militanti pentru drepturile omului aflati la inchisoare in Egipt, relateaza AFP. Foto: (c) Michel Euler / EPA "Am avut ocazia sa evoc, asa cum se intampla intre prieteni, cu incredere si sinceritate, chestiunea drepturilor omului" si "raman avocatul constant al unei deschideri democratice si sociale si al recunoasterii…