Macron a încercat să îi împace pe francezi în 13 minute. Ce promisiuni le-a făcut Președintele Emmanuel Macron a promis luni seara, intr-un discurs adresat cetațenilor francezi, ca in decurs de 100 de zile va „vindeca” țara dupa saptamani de proteste, violențe și furie fața de planurile sale nepopulare de a crește varsta de pensionare. Intr-un discurs televizat, la doua zile dupa ce a promulgat controversata lege care crește varsta […] The post Macron a incercat sa ii impace pe francezi in 13 minute. Ce promisiuni le-a facut first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

