Macron a fost reales presedinte in Franta

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron le-a mulțumit francezilor duminica seara pentru ca l-au reales pentru inca cinci ani in funcția de președinte și a spus votul alegatorilor care au ales sa blocheze venirea lui Marine Le Pen la Elysee „il obliga pentru anii care vor urma”. Macron a precizat și ca…

- Emmanuel Macron a fost reales in functia de presedinte al Frantei, el obtinand 58,2 la suta din totalul voturilor exprimate duminica, in turul doi al alegerilor prezidentiale, arata estimarile Ifop. Rivala lui Macron, Marine Le Pen, a obtinut 41,8 la suta din voturi. Emmanuel Macron, in varsta de 44…

- Duminica se desfașoara cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale franceze. Doi candidați, Emmanuel Macron și Marine Le Pen, se infrunta pentru a ajunge la Elysee, intr-o reeditare a scrutinului din 2017, in urma careia actualul președinte in exercițiu al Franței a ieșit invingator.

- Turul doi al alegerilor prezidențiale franceze, care are loc duminica, 24 aprilie, reprezinta o reeditare a scrutinului din 2017, cand tot cei doi candidați, Emmanuel Macron și Marine Le Pen, s-au infruntat pentru a ajunge la Palatul Elysee. Diferența fața de acum cinci ani este ca Macron este președintele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale, obtinand un procentaj de 27,85%, in urma sa aflandu-se candidata de extrema dreapta Marine Le Pen, cu 23,15%. Cei doi se vor intalni in turul al doilea, potrivit rezultatelor finale transmise luni de Ministerul de…

- Presedintele in functie, centristul Emmanuel Macron, s-a plasat pe primul loc in turul intai al alegerilor prezidentiale de duminica din Franta, obtinand 27,85% din voturi si devansand-o pe Marine Le Pen (23,15%), candidata de extrema-dreapta cu care se va intalni in turul al doilea, conform rezultatelor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a obtinut 27,60- din voturi la primul tur de scrutin al alegerilor prezidentiale. Marine Le Pen, principala sa contracandidata, a luat 23,41-, arata rezultate oficiale dupa numararea a 97- din voturi. Cei doi se vor infrunta in turul al doilea, care va avea loc pe…

- Campania electorala din Franța a intrat in linie dreapta. Duminica, in Franța are loc primul tur al alegerilor prezidențiale pentru care s-au inscris pe listele electorale aproape 49 de milioane de francezi cu drept de vot.