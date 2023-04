Macron a aterizat în această dimineaţă în România, la întoarcerea din China Președintele francez Emmanuel Macron, care a fost intr-o vizita oficiala in China, a aterizat pentru o escala tehnica in Romania, pe parcursul zborului de intoarcere catre Franța. Președintele francez a aterizat pe Otopeni, dar nu va parasi aeroportul, spun sursele Antena 3 CNN. Este doar o escala tehnica, nu este o vizita, avionul avand nevoie sa alimenteze. Salonul de protocol a fost pregatit in cazul in care președintele francez ar dori sa coboare. Liderul francez va sta doar cateva ore, inainte de a-și continua calatoria spre Franta. Antena 3 CNN menționeaza ca liderul din Hexagon ar avea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

