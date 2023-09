Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a declarat ca guvernul sau va "prelua din nou controlul" asupra preturilor la electricitate pina la sfirsitul anului. "Exista un punct care este esential pentru competitivitatea noastra si pe care il vom anunta in octombrie, si anume sa preluam din nou controlul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca guvernul sau va "prelua din nou controlul" asupra preturilor la electricitate pana la sfarsitul anului. Fara a preciza ce masuri va lua in acest sens, Macron a spus ca proprietatea de stat asupra companiei de utilitati EDF si asupra flotei nucleare…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, s-a adresat poporului marocan prin intermediul unui mesaj video, dupa cutremurul puternic de vineri. Liderul de la Elysee a declarat ca guvernul de la Paris este pregatit sa sprijine efortul de reconstructie, daca regele Mohammed al VI-lea va accepat oferta Frantei,…

- Franta intentioneaza sa interzica tigarile electronice de unica folosinta, a anuntat prim-ministrul acestei tari, Elisabeth Borne, intr-un interviu acordat duminica pentru postul radiofonic RTL, informeaza Reuters."Este o chestiune importanta de sanatate publica", a declarat Elisabeth Borne, adaugand…

- Guvernul condus de cancelarul german Olaf Scholz a convenit in ziua de marți asupra unui plan pentru diminuarea impozitelor in valoare de aproximativ 7 miliarde de euro anual pentru companii, cu scopul de a revigora cea mai mare economie din Europa, conform informațiilor furnizate de Deutsche Welle…

- Oficialul guvernamental a adaugat ca aceasta va fi singura crestere a preturilor pana in februarie 2024. Cresterea de 10% este mult mai mica decat cea propusa de Comisia de Reglementare a Energiei (CRE) din Franta, care, pe baza preturilor actuale de piata, a recomandat o crestere de 74,5%. ”Suntem…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se afla la Sofia, in prima sa vizita oficiala in Bulgaria. Zelenski vrea arme de la bulgari și sprijin pentru intrarea in NATO, potrivit presei internaționale. Zelenski are programate intalniri cu prim-ministrul bulgar Nikolai Denkov si cu ministrul de externe…

- Presedintele francez Emmanuel Macron ii va primi, marti, la Palatul Elysee, pe cei peste 220 de primari ai localitatilor care au fost afecate de violentele din ultimele zile, relateaza presa din Franta, informeaza news.ro.De asemenea, Macron ii va primi luni pe presedintii Senatului si Adunarii Nationale.…