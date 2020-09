Macroeconomic stăm bine: România este pe locul 25 în topul complexității economiei Vestea buna este ca un studiu al universitații Harvard, The Atlas of Economic Complexity, ne plaseaza pe locul 25 din 133 de economii ale lumii, la nivelul anului 2018. vestea mai puțin buna este ca și in 2013, la precedentul studiu, aveam aceeași valoare a indicelui, de 1,09, adica am stagnat. Deși majoritatea statelor europene sunt peste noi, depașim state precum Olanda, Spania, Estonia și Portugalia. Important este ca avem potențial și daca am reuși o creștere economica constanta de 3% a PIB pe an, am putea avansa mai rapid decat statele deja dezvoltate. Studiul este realizat in funcție de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

