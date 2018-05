Stiri pe aceeasi tema

- Propunerile de modificare a Codurilor penale, de procedura penala si de procedura civila contin "texte otravite", unele dintre acestea fiind destinate "pentru anumite dosare penale ale unor politicieni", a declarat, miercuri, deputatul PNL Catalin Predoiu in cadrul dezbaterilor generale ale Comisiei…

- Comisia speciala parlamentara pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul Justitiei, condusa de Florin Iordache (PSD), incepe miercuri dezbaterile generale asupra modificarilor codurilor penale.

- Comisia speciala pentru legile justitiei a decis, joi, reluarea discutiilor privind modificarea codurilor penale pentru 2 mai, ora 12.00. Pana atunci asociatiile de magistrati vor putea face propuneri privind proiectul de lege, informeaza Mediafax. “Sa stabilim ce asociatii sesizam, sa ...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat sambata, in cadrul Congresului extraordinar al formatiunii politice, ca reforma legilor justitiei si a Codurilor penale va continua dupa un calendar strict, respectand experienta europeana, potrivit Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- „Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta efectiv impotriva coruptiei sunt elemente fundamentale pentru o Romanie puternica in cadrul UE, asa cum au reamintit si presedintele CE, si prim-vicepresedintele…

- Fostul președinte spune ca sunt o „manipulare” afirmatiile lansate in spatiul public potrivit carora prin schimbarile aduse legilor justiției „se ia din independenta justitiei”. In schimb, senatorul PMP promite ca va fi foarte atent la eventuale modificari in Parlament ale Codului penal.

- Atac dur al Monicai Macovei la adresa PSD-ALDE in Parlamentul European. "Romanii au strigat in strada „Vrem justiție, nu corupție”! Romanii vor in Europa și asta vrem și noi, in Europa. PSD și ALDE vor sa ne scoata din Europa, au declanșat lupta pentru corupție și impotriva justiției și impotriva…