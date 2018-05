Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a acordat joi un interviu agentiei de presa The Associated Press. Descris de jurnalistii americani drept „cel mai puternic politician din Romania", care a fost impiedicat sa devina prim-ministru din cauza condamnarii penale, Liviu Dragnea spune, in interviu, ca lupta…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, sustine intr-un interviu pentru agentia The Associated Press ca dupa o perioada in care oficialii guvernamentali scapau nepedepsiti pentru fapte de coruptie, procurorii anticoruptie din Romania au trecut intr-o alta extrema si acum ii vizeaza pe toti politicienii. "A…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat, marti, care sunt prioritatile legislative pentru perioada urmatoare, printre acestea numarandu-se modificarile la Codurile Penale si transpunerea directivei privind nevinovatia. "Saptamana aceasta sau saptamana viitoare va fi comisia speciala pe…