MACORA lanseaza Like Football: multumim fotbalistilor pentru spectacolul de la Cupa Mondiala

Stiri pe aceeasi tema

- Brazilia debuteaza joi seara la Cupa Mondiala din Qatar, impotriva Serbiei, iar pleiada de vedete din naționala lui Tite vine insoțita de "stele" și in tribune, in ceea ce privește partenerele fotbaliștilor.

- Federatia belgiana de fotbal (RBFA) a anunțat, marți, ca echipa naționala de fotbal nu va putea folosi al doilea sau set de tricouri pe care este imprimat cuvantul „Love” la turneul final al Cupei Mondiale din Qatar, in urma unei decizii a FIFA, informeaza AFP, citata de TVR . Aceasta mentiune „Love”…

- Ambasadorul Qatarului in Romania, Osama Yousef Algaradawi, a tinut sa multumeasca tarii noastre. Este neașteptat pentru ce ne-a mulțumit ambasadorul Qatarului in Romania. Mulțumirile au fost exprimate de catre ambasador pentru sprijinul oferit prin intermediul Serviciului de Paza si Protectie (SPP)…

- Cupa Mondiala FIFA a inceput in Qatar pe 20 noiembrie. In așteptarea inceperii, fanii au urmarit focuri de artificii. Deschiderea oficiala a Cupei Mondiale FIFA 2022 a avut loc in Qatar. Inainte de inceperea primului meci FIFA a organizat un spectacol cu ​​drone și focuri de artificii. Menționam ca…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) se pregatește de Cupa Mondiala din Qatar, acolo unde Portugalia este una dintre cele mai bine cotate naționale. Lusitanul a rupt tacerea și a oferit un interviu "exploziv", in care a vorbit despre mai multe subiecte. Atacantul s-a exprimat cu privire și la turneul final…

- Google a implementat o serie de facilitati in mai multe produse ale companiei prin care utilizatorii se vor putea pune la curent cu evenimentele de la Cupa Mondiala 2022 din Qatar, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Unul dintre oamenii care au contribuit decisiv la acordarea dreptului de organizare pentru turneul final al Cupei Mondiale din 2022 statului Qatar, face, tardiv, importanti pasi inapoi. Fostul presedinte FIFA Sepp Blatter a declarat ca regreta ca pentru organizarea Cupei Mondiale din 2022 a fost ales…

- Reprezentativa Australiei a criticat, intr-un mesaj video, situatia legata de drepturile omului in Qatar, devenind prima participanta la Cupa Mondiala care procedeaza astfel, relateaza bbc.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…