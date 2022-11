Stiri pe aceeasi tema

- Pe 25 octombrie, in urma cu 47 de ani, legendara prestație a lui Elton John pe stadionul Dodger i-a adus celebritatea la nivel global, iar anul acesta pe 21 noiembrie, Elton John va inchide capitolul, revenind pe stadionul Dodger pentru ultimul sau spectacol nord-american. Difuzat in exclusivitate in…

- Un accident spectaculos s-a produs marți dimineața pe o șosea din județul Galați. Un șofer de tir a pierdut controlul volanului, iar camionul a ieșit de pe carosabil și a intrat in curtea unui galațean.

- Filmul „Liceenii” revine cu o noua serie in care vor juca fiul și fiica lui Stefan Banica Jr.. In aceasta noua ecranizare va juca, de asemenea, și baiatul lui “Ionica”, Mihai Constantin, pe numele lui real, nepotul lui Nicolae Corjos, cel care a regizat celebra serie Licenii in 1986. Citește și: Familia…

- DISCRIMINARE CRASA la SATU MARE. Romanii nu beneficiaza de subtitrare la un film strain. O comedie romantica cu George Clooney și Julia Roberts ruleaza in aceste zile pe ecranele din Satu Mare. Mai mulți satmareni ne-au semnalat faptul ca nu exista subtitrare in limba romana ci doar in limba maghiara…

- Dupa cum a promis, Shawn Mendes a distribuit noua sa melodie „Heartbeat”, primul single de pe coloana sonora pentru viitorul sau film de familie – “Lyle, Lyle, Crocodile”. Atat filmul, cat și coloana sonora sosesc pe 7 octombrie. Mendes da vocea reptilei titulare in film, din distributia caruia mai…

- Filmul „Undeva la Palilula”, scris si regizat de Silviu Purcarete si produs de Libra Film, a fost lansat pe marile ecrane din Franta in septembrie, la 10 ani dupa ce a fost selectionat in Competitia East is West a Festivalului International de Film Karlovy Vary. Publicul si criticii francezi au primit…

- „Sparta”, un film al regizorului austriac Ulrich Seidl care se concentreaza pe pedofilie, cu scene de alcoolism, violenta si nuditate, nu va avea premiera mondiala, vineri, la Festivalul International de Film de la Toronto (TIFF) ca urmare a preocuparilor exprimate in legatura cu folosirea copiilor…

- Lavinia Șandru este o jurnalista, politiciana și actrița romana nascuta in judetul Cluj, la Dej. In anul 2013 aceasta si-a anuntat retragerea din politica si s-a implicat in televiziune si in proiecte culturale. Acum joaca rolul principal in lungmetrajul "Maria Tanase" regizat de Mihai Constantinescu.