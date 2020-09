Machiajul de mireasă, eleganță și stil în ziua cea mare Machiajul de mireasa trebuie sa fie un machiaj cat mai rafinat și elegant, sa puna accentul pe trasaturile tale naturale frumoase și sa scoata in evidența privirea incarcata de emoție. De-a lungul anilor, machiajul de mireasa trebuie sa ramana la fel de expresiv și de actual in toate pozele de la nunta ta. Machiajul de mireasa necesita talentul și creativitatea unui stilist profesionist, dar și tu trebuie sa știi ce sa ceri unui stilist, cum te poate pune in evidența machiajul din ziua nunții și ce culori ți se potrivesc mai bine. Ți-am pregatit un ghid de baza pentru a ințelege mai bine cum se… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Frumusețea ta naturala trebuie sa fie pusa in evidența zi de zi, iar un machiaj de zi impecabil va contura cele mai delicate trasaturi. Invața cum sa faci un machiaj de zi ca un make up artist, cum sa alegi cele mai potrivite culori și cum sa iți conturezi liniile feței. Machiajul este o arta, iar…

- Un machiaj reușit iți pune in valoare cele mai frumoase trasaturi. Fii creativa, invața sa te machiezi singura, invața sa folosești cele mai noi produse de machiaj și experimenteaza culorile cele mai potrivite pentru nuanța tenului tau și pentru culoarea ochilor tai. Machiajul este ca o carte de vizita…

- In varsta de 25 de ani, tanara din Rusia ar fi intrat in șoc anafilactic, fiind alergica, transmite Metro. Potrivit invitaților, aceasta a inceput sa se sufoce in timp ce era la masa, imediat dupa ce a mancat un desert. Toata lumea s-a speriat si a incercat sa o ajute pana la sosirea ambulantei,…

- O mireasa a murit chiar in timpul nunții ei, dupa ce a mancat desertul. Aceasta a inceput sa se sufoce și nici paramedicii nu au mai putut sa o salveze. O mireasa in varsta de 25 de ani din Rusia și-a gasit sfarșitul chiar la petrecerea ei de nunta. Imediat dupa ce a mancat un desert ce conținea nuci,…

- Cum iti ingrijesti tenul pe timp de vara. Patru pasi pentru o ingrijire exemplara Cei patru pasi pentru ingrijirea tenului vara sunt: curatarea, exfolierea, hidratarea si protectia. 1. Curatarea tenului Vara, ca urmare a temperaturilor ridicate, pielea produce mai mult sebum. Indepartarea…

- Machiajul este cel care pune in valoare frumusețea și feminitatea, cel care desavarșește intreaga ținuta, accentueaza atuurile și ascunde imperfecțiunile. Astfel, renumitul brand francez L’Oreal Paris a conceput diverse mijloace cosmetice decorative, datorita carora a reușit sa ajunga unul dintre cele…