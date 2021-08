Uite ca nici macar nu mai este nevoie ca neomarxiștii useriști sa intre in ”greva boului”, pentru ca Secția Speciala pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție sa dispara de la sine. Oricum acolo fiind deja un blocaj total, procurorul șef Adina Florea și adjunctul acesteia, Nicolae Marin blocandu-se reciproc pe unde apuca. Astfel ca soarta Secției […] The post ”Macelul dosarelor” la SIIJ, intre Florea și Marin! first appeared on Ziarul National .