Măcelarul din București – Era îndrăgostit de fata însărcinată Detalii tulburatoare in cazul morții tinerei de 23 de ani din Bucuresti, ucisa in magazin de tatal șefei sale, care s-a predat ulterior la Poliție. Beatrice a fost macelarita cu un cutit si o drujba de individul de 72 de ani. Era insarcinata. Mama si matusa victimei spun ca criminalul era indragostit de ea si ar fi hartuit-o. Discuție mama victimei – reporter, prezentata de Observator : A stiu ce a vrut sa faca, a inchis usile, a inchis tot. A venit cu cutitele dupa ea. I-a propus sa iasa la o cafea si fata i-a zis, bine nenea Paul si i-a zis mergem aici si bem o cafea pe terasa. Iar el, nu nu… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

