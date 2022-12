Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier in urma caruia trei persoane au fost ranite a avut loc, marti, pe DN 1, in zona Posada, la km 112. Conform Politiei Prahova, in evenimentul petrecut pe sensul de mers catre Brasov au fost implicate doua autoturisme care se deplasau pe acelasi sens, pe o portiune de trecere de la doua…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski denunta sambata un act de ”teroare” rusesc, menit sa-i ”intimideze” pe ucraineni, in urma unui bombardament in centrul orasului Herson, in sudul Ucrainei, soldat cu cel putin cinci morti si 20 de raniti, relateaza AFP. ”Sambata dimineata, in Ajunul Craciunului,…

- Trei persoane ar fi fost ucise si sase ranite dupa ce o cisterna cu combustibil a explodat pe un aerodrom din Rusia. Explozia a avut loc in apropierea orasului Riazan, la sud-est de Moscova, relateaza agenția de presa RIA Novosti. Potrivit agentiei de presa TASS, care citeaza serviciile de urgenta,…

- Circa 20 de persoane au murit, iar cel putin 300 au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,6 care s-a produs luni in provincia Java de Vest din Indonezia, conform unui reprezentant al autoritatilor locale, transmit agentiile Reuters si AFP. Herman Suherman, reprezentant guvernamental din localitatea…

- Ministerul Apararii Nationale a anuntat, miercuri, ca cel de-al doilea convoi cu tehnica militara franceza constand intr-o companie de tancuri Leclerc a ajuns, miercuri, pe calea ferata in gara Voila, judetul Brasov. Potrivit MApN, tehnica militara a intrat in tara in data de 14 noiembrie, pe la punctul…

- Pe strazile din București au avut loc, in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie, 316 accidente rutiere grave, in urma carora 27 de persoane au decedat, 295 au fost ranite grav și 45 ranite ușor, anunța Poliția Capitalei. Viteza neadaptata la condițiile de drum a reprezentat principala cauza generatoare…

- Cel putin 19 persoane au fost ucise, iar alte 105 au fost ranite in atacurile masive de luni ale Rusiei in Ucraina, potrivit unui nou bilant anuntat marti de catre autoritiatile ucrainene, relateaza AFP. Peste 300 de localitati nu aveau in continuare energeie electrica, in intreaga tara, in urma acestor…

- Cel puțin 17 persoane au fost ucise și aproape 90 au fost ranite intr-un atac cu rachete care a avut loc sambata noaptea asupra orașului ucrainean Zaporojie. Au fost distruse blocuri de locuințe, iar salvatorii cauta supraviețuitori sub daramaturi. Cel puțin 10 copii au fost raniți de o serie de raiduri…