Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a reușit o partida foarte buna contra rivalilor de la Dinamo, meciul de pe Arena Naționala fiind câștigat de roș-albaștri cu un categoric 6-0. La câteva ore distanța dupa meci, Edi Iordanescu a explicat rolul important avut de patronul Gigi Becali. Într-o postare pe Facebook,…

- FCSB - Dinamo se joaca azi, de la 21:00, intr-o partida care va umple, din nou, Arena Naționala! Derby de Romania va aduce cel puțin 35.000 de spectatori pe cel mai mare stadion al țarii, asta chiar daca ambele formații traverseaza perioade modeste in Liga 1. FCSB e abia pe locul 9 și n-a reușit sa…

- FCU CRAIOVA - FARUL CONSTANȚA // Adrian Mutu și Gheorghe Hagi, golgeterii all-time ai echipei naționale se intalnesc astazi pentru prima data ca antrenori. Se anunța un meci interesant in aceasta seara, in Banie. Adi Mutu (42 de ani) are echipa cu cea mai buna posesie din Liga 1, conform cifrelor InStat…

- Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat duminica un scrutin anticipat pentru 20 septembrie, la mai putin de doi ani de la ultimele alegeri federale, estimand ca odata cu pandemia tara se afla intr-un moment "istoric", relateaza France Presse. "Guvernatoarea generala a acceptat cererea…

- Arcașii moldoveni au o dispoziție buna la Jocurile Olimpice de la Tokyo, se pregatesc din greu pentru competiții, dar faptul ca doi arcași din Moldova au ajuns la Jocurile Olimpice ciștigind un astfel de drept, dar nu prin obținerea cotei, este deja un succes istoric uriaș pentru arcașii moldoveni.…

- Marija Cicak este prima femeie care arbitreaza o finala de simplu masculin la Wimbledon! Urmarește AICI desfașurarea meciului Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) - Matteo Berrettini (25 de ani, 9 ATP)! Așadar, vorbim despre o premiera absoluta pentru turneul care s-a disputat prima data in 1877! Marija…

- Dinamo a avut o oferta fabuloasa de vanzare, dar patronul de atunci, Ionuț Negoița n-a acceptat-o. Clubul din Ștefan cel Mare trece prin una dintre cele mai grele perioade din istoria sa. Situația financiara tot mai dezastruoasa a dus la solicitarea clubului de a intra in insolvența. In ciuda eforturilor…

- Euro 2020 a prilejuit un moment istoric pentru București. Arena Naționala a fost gazda partidei Franța – Elveția din optimile turneului final. Partida s-a incheiat cu victoria fotbaliștilor din „Țara Cantonanelor”, dupa executarea loviturilor de departajare. Dar, la fel ca in prima optime a zilei, Spania…