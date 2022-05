Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au aflat despre impușcaturile de la școala primara Robb din Uvalde, Texas, mulți parinți s-au grabit sa ajunga la fața locului pentru a-și recupera copiii. La cateva ore de la atac, unii dintre ei inca nu reușisera sa-i gaseasca, relateaza postul american NBC News . In apropierea școlii din…

- Președintele american a cerut din nou masuri pentru controlul armelor de foc, un subiect dificil pentru Statele Unite, dupa ce un tanar de 18 ani a deschis focul la o școala primara din orașul Uvalde. 19 copii și doi adulți au fost uciși de baiat, care a fost ulterior impușcat mortal de polițiști. „Cand…

- Salvador Ramos, un tanar de 18 ani, a fost identificat de autoritați drept suspectul in cazul atacului asupra unei școli primare din orașul Uvalde, din statul american Texas, in care au fost ucise 21 de persoane, dintre care 19 copii, relateaza Fox News . Ramos, care locuia in Uvalde, a fost ucis de…

- Senatorul Chris Murphy a reacționat virulent marți, in fața Senatului SUA, dupa atacul armat de la o școala primara din Uvalde, Texas, in care cel puțin 21 persoane și-au pierdut viața, informeaza CNN . Senatorul din Connecticut, Chris Murphy, a vorbit marți in Senat, la cateva ore dupa ce 19 elevi…

- 18 elevi și un profesor au murit, marți, in urma unui atac armat la o școala generala din Texas. Atacatorul a fost ucis de poliție intr-un schimb de focuri, noteaza stirileprotv.ro. Potrivit guvernatorului din Texas, Greg Abbott, persoana inarmata a fost un tanar in varsta de 18 ani, pe numele de Salvador…

- Paisprezece elevi si un cadru didactic au fost ucisi dupa ce un tanar de 18 ani a deschis focul marti, intr-o scoala elementara din Uvalde, Texas, a anuntat guvernatorul Greg Abbott. Politia a anuntat ca atacatorul a actionat singur si ca este mort, conform CNN. Postul TV precizeaza ca acesta este…

- UPDATE – Senatorul american Ronald Gutierrez, din statul Texas, a declarat pentru CNN ca 18 copii si doi adulti au fost ucisi in urma atacului armat de marti, de la o scoala primara din localitatea Uvalde. Atacul s-a produs in campusul Scolii Primare Robb, din orasul Uvalde, aflat la 135 kilometri vest…

- In total, 15 persoane au fost ucise marti cand un tanar de 18 ani a deschis focul intr-o scoala primara din Texas, o tragedie care a aruncat America inapoi in cosmarul recurent al atacurilor armate in mediul scolar, scrie AFP. Suspectul, un tanar de 18 ani, a ucis 14 copii si un profesor, ‘intr-un mod…