Măcel în SUA, unde 11 persoane au fost împușcate și au ajuns la spital cu răni severe Mai multe persoane au fost impușcate duminica dimineața la Chicago, intr-un incident armat petrecut intr-o zona rezidențiala din orașul american, a informat Poliția locala, citata de CNN.



Atacul armat a avut loc in jurul orei locale 00:35 (08:35, ora Romaniei, n.red.), cel mai probabil in timpul unei petreceri care se desfașura intr-o casa, a informat Departamentul de Poliție Chicago, prin intermediul unui comunicat.



„Starea, varsta și sexul victimelor sunt necunoscute la acest moment”, se arata in comunicatul autoritaților.



Toate victimele au fost transportate la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

