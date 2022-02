Măcel în Harkov! Rușii trag în blocuri de locuințe VIDEO Cel puțin unsprezece oameni au fost uciși in bombardamentele rusești asupra cartierelor de blocuri din Harkov, al doilea oraș ca marime al Ucrainei la granița cu Rusia, a anunțat luni guvernatorul regional, spunand ca se teme ca sunt „zeci de morți”. „Inamicul rus bombardeaza zone rezidențiale”, a scris guvernatorul regional Oleg Sinegoubov pe rețelele de socializare. „Din cauza acestor atentate, care sunt inca in desfașurare, nu putem apela la serviciile de salvare (…) In prezent, sunt 11 morți și zeci de raniți”, a adaugat el. Momentul in care o racheta ruseasca lovește un bloc de locuințe din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La exact cinci zile de la inceperea invaziei, Rusia a reluat, in aceasta dimineața, bombardamentele asupra principalelor orașe ucrainene, Kiev și Harkov. A fost lovita și o localitate aflata in apropierea capitalei, unde o racheta a distrus un bloc de locuințe. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Trupele rusești au intrat sambata in Harkov, al doilea oraș ca marime al Ucrainei, iar luptele se poarta pe strada. O arata și imaginile prezentate de publicația bielorusa de opoziție NEXTA care are corespondenți in aceste zile in Ucraina. Intr-un filmuleț postat pe Twitter, apar doua persoane inarmate,…

- Bombardamentele și atacurile Rusiei in Ucraina au avut ca ținta zonele marilor orașe Kiev și Harkov in noaptea de sambata spre duminica. Forțele armate ale Rusiei au lovit un gazoduct in al doilea cel mai mare oraș - Harkov precum și un bloc de locuințe, o femeie cazand victima. Potrivit oficialilor…

- Fortele ruse au acum in Ucraina „zeci de mii” de militari, potrivit unui inalt oficial al Departamentului Apararii din SUA, citat sambata de dpa. Rusii au in prezent „peste 50% din fortele lor de lupta comasate pe teritoriul ucrainean”, a mentionat intr-un briefing pentru jurnalisti oficialul de la…

- Razboiul declansat de Rusia in Ucraina a intrat in ziua a doua. Potrivit autoritatilor ucrainene pana in prezent sunt 137 de morti si 316 de raniti. Capitala Kiev a fost atacata cu rachete balistice sustine un consilier al Guvernului ucrainean. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, este de parere…

- Dmitro Kuleba, ministrul de externe de la Kiev, și ministrul adjunct de interne Anton Gerașcenko au confirmat joi, 24 februarie, „ invazia pe scara larga a Ucrainei de catre Rusia ”, noteaza The Guardian . „Putin tocmai a lansat o invazie pe scara larga a Ucrainei. Orașe pașnice sunt atacate. Acesta…

- Centrele militare ucrainene de comanda din orasele Kiev si Harkov au fost atacate cu rachete, a relatat site-ul de stiri Ukrainska Pravda, care a citat joi o oficialitate din cadrul Ministerului de Interne ucrainean, potrivit Reuters. Martori din Harkov, citati de Reuters, au auzit o serie de explozii…

- Rusia ar putea incerca sa ocupe orașul industrial Harkiv daca va intreprinde acțiuni militare in Ucraina, iar acesta ar fi inceputul unui „razboi la scara larga”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru Washington Post, relateaza Reuters. Rusia are zeci de mii de militari…