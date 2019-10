Cel puțin 17 persoane au murit in noaptea de marți spre miercuri in orașul Manaus, din nordul Braziliei, in urma unei operațiuni a Poliției, organizata pentru a opri o confruntare intre doua grupari de traficanți de droguri, informeaza Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.

Citește și: Florin Cițu a facut declarații- Ce se va intampla cu majorarea pensiilor

„Mai mulți indivizi au fost implicați intr-un schimb de focuri cu polițiștii, iar 17 dintre ei au fost impușcați. Ei au fost transportați la spital, unde s-a constatat ca erau decedați”, a explicat Secretariatul pentru Securitate al…