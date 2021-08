”Tavalugul” dezvaluirilor ”NAȚIONAL” cu privire la ”Afacerea RoAid” se rostogolește deja nu doar asupra Agenției de Cooperare Internaționala pentru Dezvoltare, dar prinde ”de-a valma” in cadrul anchetei penale instrumentate cu celeritate de catre Structura Centrala a Direcției Naționale Anticorupție tot mai multe nume grele de la chiar varful Ministerului Afacerilor Externe. Iar poate chiar cea […] The post ”Macel” DNA la Externe: Primul ministru audiat! first appeared on Ziarul National .