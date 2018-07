Macedonia: pedepse cu nchisoarea pentru violenţe n parlament Șapte barbați au fost condamnați joi la mai mult de zece ani de inchisoare pentru lovirea violenta a unui membru al minoritații albaneze din Macedonia, in timpul violențelor in parlament din 2017. Pe 27 aprilie 2017, o suta de susținatori ai dreptei naționaliste, unii mascați, au invadat cladirea din Skopje, in incercarea de a se opune cu forța numirii unui albanez in funcția de președinte al Parlamentului, potrivit Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

