Un ministru nationalist din guvernul de la Skopje a fost destituit dupa ce la o conferinta de presa a folosit pe un banner vechiul nume al tarii, transmite duminica DPA. Ministrul muncii nord-macedonean Rasela Mizrahi a fost demis duminica dimineata de parlament, cu 62 de voturi pentru si 26 impotriva, dupa o dezbatere care s-a prelungit cu cateva ore. In ultimele saptamani, Mizrahi a folosit in cel putin doua ocazii un banner pe care scria 'Republica Macedonia' in loc de 'Republica Macedonia de Nord'. Noul nume al tarii balcanice a fost introdus in urma cu aproximativ un an, punandu-se…