- Ioan Niculae, patronul grupului Interagro, a fost condamnat, joi, de Curtea de Apel Bucuresti la 5 ani de inchisoare cu executare, dupa ce in prima instanta fusese condamnat la 3 ani jumatate de inchisoare.

- Ioan Niculae, 66 de ani, patronul clubului de fotbal Astra Giurgiu, a fost condamnat joi, 18 februarie, la 5 ani de inchisoare in dosarul Interagro, potrivit minutei instanței, citata de G4Media . Decizia este definitiva și nu mai poate fi atacata. Procurorul Direcției Naționale Anticorupție ceruse…

- La data de 1 februarie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis, in aceeasi zi, de catre Judecatoria Bistrita, impotriva unui barbat de 34 de ani, din Galatii Bistritei. Barbatul in cauza a fost condamnat la 2 ani si…

- Miliardarul israelian Beny Steinmetz, condamnat in decembrie in Romania, in contumacie, la cinci ani de inchisoare intr-un dosar de restituiri ilegale ("Ferma Baneasa", n.red.), a fost condamnat vineri de un tribunal elvetian la cinci ani de inchisoare cu executare, dupa ce fost gasit vinovat ca…

- Fostul agent dublu britanic George Blake, celebra "cartita" care a spionat pentru KGB-ul sovietic in anii '50 ai secolului trecut, a murit la varsta de 98 de ani, au anuntat sambata agentiile de presa ruse, citate de AFP, potrivit Agerpres. Condamnat la 42 de ani de inchisoare, George Blake a evadat…

- Instanța a decis ca Mirel Palada trebuie sa ii plateasca lui Goțiu 5.000 de euro daune morale.Sentința nu este definitiva și poate fi atacata cu apel.Dosarul in care Mirel Palada, fost purtator de cuvant al Guvernului Ponta, este cercetat pentru lovirea senatorului USR Mihai Goțiu, a fost trimis in…

- Prințul Paul al Romaniei va fi dat in urmarire internaționala, dupa ce a fost de negasit, joi seara, la locuința sa pentru a fi arestat de oamenii legii, in urma condamnarii la inchisoare in dosarul ”Ferma Baneasa”. Potrivit G4media, Prințul Paul ar fi fugit in Portugalia. Dupa ce au efectuat cercetari…

- Mascații au intrat ieri peste un barbat din Iași care a fost condamnat pe viața. De loc din Raducaneni, barbatul a intrat in vizorul autoritaților dupa ce ar fi comis cateva „gainarii”. Ieri a fost vizitat de autoritați. Ioan Chifan a comis crima in anii ’90, fiind ajutat de doi aghiotanți Ioan Chifan,…