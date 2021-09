MACEDONIA DE NORD – ROMÂNIA (ora 21:45). Tricolorii caută a treia victorie la rând! Cine transmite meciul din preliminariile CM 2022 Macedonia de Nord și Romania se intalnesc in aceasta seara, de la ora 21:45, intr-un meci contand pentru etapa 6 a preliminariilor europene pentru Cupa Mondiala din 2022. Meciul va fi transmis in direct la TV pe Pro TV și la radio, pe Radio Romania Actualitați. Reprezentativa Romaniei este macinata de accidentari si de cazurile de COVID-19. Mirel Radoi nu se va putea baza pe Denis Alibec, Denis Dragus, Ianis Hagi sau Dorin Rotariu, accidentati sau testați pozitiv la noul Coronavirus. La partida de la Skopje sunt asteptati 3.000 de spectatori. Inaintea meciului, tricolorii ocupa locul trei in clasamentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul echipei Borussia Dortmund, Marco Reus, nu va evolua pentru nationala de fotbal a Germaniei in meciul cu Islanda de miercuri seara, de la Reykjavik, in Grupa J a preliminariilor CM 2022 din Qatar, grupa din care face parte si Romania, scrie AFP. Conform sursei, veteranul Reus (32…

- Echipa nationala a Romaniei intalneste, miercuri, de la ora 21.45 (Pro TV), pe „Tose Proeski Arena” din Skopje, selectionata Macedoniei de Nord. Partida conteaza pentru etapa a 6-a din Grupa J a preliminariilor CM 2022. Disputa va fi arbitrata de o brigada spaniola. La centru va fi Mateu Lahoz, iar…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Liechtensteinului cu scorul de 2-0, duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Romania a obtinut a doua victorie consecutiva in aceasta campanie, dupa 2-0 cu Islanda in deplasare.…

- Nationala Romaniei a invins formatia Islandei cu scorul de 2-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul Laugardalsvollur din Reykjavik, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2022. Romania a facut un joc bun, in ciuda faptului ca a evoluat intr-o formula remaniata, punand capat unei serii de…

- Naționala de fotbal a Romaniei va juca in aceasta seara cu reprezentativa Islandei, in deplasare, de la ora 21:45, in etapa a patra a preliminariilor CM Qatar 2022. Partida va fi transmisa in direct de ProTV și Radio Romania Actualitați. Pentru tricolori va fi și o șansa a revanșei. Anul trecut, in…

- Runar Mar Sigurjonsson, mijlocasul echipei CFR Cluj, se numara printre fotbalistii convocati de selectionerul Islandei, Arnar Vidarsson, pentru meciul impotriva Romaniei, care va avea loc pe 2 septembrie la Reykjavik in preliminariile Cupei Mondiale din 2022. Dupa meciul cu Romania, Islanda va intalni…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 58 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). In intervalul 02.07 – 03.07.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 27 de decese (13 barbați și 14 femei), ale unor pacienți infectați…