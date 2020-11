Stiri pe aceeasi tema

- Premierul nord-macedonean Zoran Zaev sustine legalizarea consumului de marijuana in tara sa, masura care in opinia sa ar impulsiona turismul, a relatat joi site-ul de stiri bulgar novinite.com, potrivit AGERPRES.''Personal sustin legalizarea, pentru ca prin aceasta masura vom putea sa dezvoltam…

- Un numar de peste 500.000 de șomeri și mai mult de 300.000 de firme ar putea intra in insolvența sau faliment in perioada urmatoare arata unul dintre cele mai negre scenarii pentru 2021, in condițiile in care impactul economic al COVID-19 pentru companii și angajați va fi foarte puternic, iar efectele…

- Ministerul Finantelor Publice propune, printr-un proiect de ordonanta de urgenta, scutirea de la plata impozitului specific datorat de operatorii economici care desfasoara activitate in domeniul HoReCa pentru perioada ramasa pana la sfarsitul anului 2020. Masura are in vedere faptul ca impozitul specific…

- Cei mai multi dintre romani risipesc alimentele si le arunca la gunoi, arata un studiu recent facut in trei tari, toate din estul Europei. Asta desi Romania este una dintre cele mai sarace tari de pe continent, iar aproape jumatate din populatie traieste in saracie, scrie hotnews . Fructele, legumele…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a decis ca restaurantele, teatrele și salile de cinema se vor putea redeschide in urmatoarele cazuri – cu capacitate de 50% in zonele unde sunt pana la 1,5 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, iar cu capacitate de 30% și cu program limitat pana…

- Sofia si Skopje si-au exprimat dorinta de compromis, fixandu-si termen pana pe 10 noiembrie pentru a-si rezolva disputele istorice si a permite deschiderea negocierilor de aderare ale Macedoniei de Nord la...

- Comisarul european pentru extindere Oliver Varhelyi si-a exprimat miercuri speranta ca negocierile de aderare cu Macedonia de Nord vor incepe pana la finalul acestui an, in pofida diferendelor dintre Skopje si Sofia privind limba si istoria, transmite AFP preluat de agerpres. ''Este in interesul…