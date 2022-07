Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii din Macedonia de Nord au adoptat sambata un acord negociat cu ajutorul Frantei. Cu 68 de voturi, parlamentul de 120 de deputati a votat in favoarea acordului menit sa rezolve o disputa cu Bulgaria si sa deschida calea spre negocierile de aderare la Uniunea Europeana, care trebuiau sa inceapa…

- Parlamentarii din Macedonia de Nord au adoptat sambata un acord negociat cu ajutorul Frantei. Cu 68 de voturi, parlamentul de 120 de deputati a votat in favoarea acordului menit sa rezolve o disputa cu Bulgaria si sa deschida calea spre negocierile de aderare la Uniunea Europeana, care trebuiau sa inceapa…

- Seful administratiei prezidentiale ucrainene, Andrii Iermak, indeamna Parlamentul ucrainean sa infiinteze un Comitet insarcinat cu controlul armamentului primit de catre Ucraina din Occident in lupta impotriva Rusiei, o initiativa care intervine dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a exprimat ingrjorarea…

- Mii de persoane au protestat joi in Macedonia de Nord, in timp ce Parlamentul se pregatea sa voteze un acord de compromis al Frantei pentru solutionarea disputelor tarii cu Bulgaria, care ar permite lansarea negocierilor referitoare la aderarea la Uniunea Europeana.

- Uniunea Europeana va construi un buncar sigur la Bruxelles, loc in care liderii sa poata negocia fara grija ca spionii rusi sau ai altor natiuni ar putea auzi ce se discuta acolo. Buncarul va costa opt milioane de euro, se arata intr-un raport UE in care este descris proiectul, potrivit EUobserver.…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a transmis președintelui Volodimir Zelenski ca avizul executivului UE cu privire la cererea Ucrainei de a adera la Uniunea Europeana va fi gata pana la sfarșitul saptamanii viitoare. „Discutiile de astazi ne vor permite sa finalizam evaluarea noastra pana…

- Traficul auto la iesirea din tara prin PTF Giurgiu este ingreunat, marti, de un protest spontan organizat in sensul giratoriu de la intrarea in localitatea Ruse, Bulgaria. „Astazi, incepand cu ora 09:30, pe teritoriul Bulgariei, in sensul giratoriu de la intrarea in localitatea Ruse a inceput un protest…

- Autoritațile ucrainene au anunțat, luni, ca a fost completat chestionarul de aderare la Uniunea Europeana, un prim pas pentru obținerea de catre Ucraina a statutului de țara candidata pentru intrarea in blocul european, relateaza Reuters. Ucraina a primit chestionarul in urma cu 10 zile, la vizita…