Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ar trebui sa demareze discutiile de aderare cu Macedonia de Nord si Albania pentru a-si indeplini in sfarsit angajamentul de a integra Balcanii de Vest, a declarat sambata cancelarul german Olaf Scholz, in a doua zi a unui turneu in regiune, potrivit Reuters. Vorbind la Skopje, Scholz…

- Cancelarul german Olaf Scholz pune presiune pe Uniunea Europeana. El spune ca UE ar trebui sa demareze discutiile de aderare cu Macedonia de Nord si Albania pentru a-si indeplini in sfarsit angajamentul de a integra Balcanii de Vest. Vorbind la Skopje, Scholz a spus ca invazia Ucrainei de catre Rusia…

- Ministerul Apararii din Regatul Unit a anuntat sambata ca activitatea aeriana rusa continua sa fie ridicata deasupra regiunii Donbas, din estul Ucrainei, iar avioanele ruse efectueaza atacuri in care folosesc deopotriva munitie ghidata si neghidata, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Rusia a finalizat testarea rachetei de croaziera hipersonice Zircon si o va desfasura inainte de sfarsitul anului pe o noua fregata a Flotei Nordului, a anuntat miercuri un inalt oficial militar rus, citat de Reuters, informeaza Agerpres. Aleksandr Moiseev, comandantul Flotei Nordului, a declarat ca…

- Ministerul Apararii rus a anuntat duminica aceasta ca a distrus in cursul noptii cu o racheta o nava de razboi ucraineana in apropierea portului Odesa, din sudul Ucrainei, transmit Reuters și Agerpres.

- „Statele Unite si aliatii lor din NATO continua sa pompeze arme in Ucraina. Consideram orice transport al Aliantei Nord-Atlantice sosind pe teritoriul tarii cu arme sau materiale destinate armatei ucrainene ca tinte ce trebuie distruse”, a declarat Soigu la o conferinta a oficialilor din Ministerul…

- Fortele armate belaruse au inceput miercuri exercitii ample pentru a-si testa capacitatea de lupta, a anuntat Ministerul Apararii din Belarus, vecin al Ucrainei, potrivit Reuters, scrie AGERPRES.

- Iurii Visoven, un afacerist din Ucraina, transforma resturile unui avion rusesc doborat de armata ucraineana in brelocuri pentru chei. Barbatul le vinde in strainatate pentru a finanta cheltuielile de razboi și, cu toate ca la inceput mulți n-au crezut in ideea lui, s-au strans deja zeci de mii de dolari,…