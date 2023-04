Stiri pe aceeasi tema

- In marja sedintei comune de Guvern Romania-Polonia, la Ministerul Economiei a fost organizata masa sectoriala Economie, la care au participat delegatia Ministerului Dezvoltarii Economice si Tehnologiei din Polonia, condusa de ministrul Waldemar Buda, precum si reprezentanti ai Ministerului Antreprenoriatului…

- Florin Spataru a fost intrebat, marti, la Prima News, care este viziunea sa despre o economie verde in Romania. “Tranzitia catre o economie verde are doua componente din punctul meu de vedere. Vorbim in primul rand de o transformare tehnologica si o investitie in asigurarea unor resurse energetice…

- Transelectrica vrea sa realizeze o linie de transport a energiei, de 5.000 de MW, pe traseul conductelor Transgaz, de la Tuzla la Podisor si apoi pe BRUA, a declarat, joi, Gabriel Andronache, presedintele Directoratului Transelectrica."La mijlocul lunii decembrie, pe data de 17, a fost semnat un…

- Secretarul general al Alianței Atlantice, Jens Stoltenberg, a prezentat cel mai recent raport anual privind situația NATO, iar Romania apare intr-o poziție stanjenitoare in acest document. Raportul prezentat de liderul NATO acum doua zile se refera la situația din anul 2022. Dupa cum se știe, acesta…

- Sahista romana Irina Bulmaga are maximum de puncte dupa disputarea a trei runde din Campionatul European feminin de la Petrovac (Muntenegru), alaturi de alte trei jucatoare, polonezele Aleksandra Maltsevskaya, Oliwia Kiolbasa si azera Govhar Beidulaeva, potrivit Agerpres.Bulmaga le-a invins pe rand…

- „500 de locuri de munca in Mehedinți odata cu fabrica de armament de la Șimian”, așa sunau titlurile din presa locala, la final de 2020. Era propaganda electorala, platita de PNL. Și așa a ramas, arata o vizita Libertatea la fața locului. Șeful ROMARM, Gabriel Țuțu, acuzat recent de DNA pentru corupție,…

- Cat de dispuși sunt cetațenii UE sa ofere acces la datele lor personale atunci cand sunt online? Cele mai recente date din Studiul privind utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) in gospodarii și de catre indivizi arata ca 1 din 2 persoane cu varste cuprinse intre 16-74 de ani a…

- Muntenegru este interesat sa aduca gaze naturale din Azerbaidjan in portul Bar, a declarat prim-ministrul țarii Dritan Abazovic, relateaza Trend cu referire la site-ul web al guvernului muntenegrean, scrie trend.az.