- Partidul Progresist Sarb, al președintelui Aleksandr Vucic, este pe cale sa caștige alegerile parlamentare cu 63%, conform primelor estimari ale rezultatului scrutinului care a avut loc duminica. „Sunt in politica de foarte mult timp, dar niciodata nu am experimentat un moment ca acesta. In seara asta,…

- Numarul infectarilor din ultimele doua zile poate sa ne anuleze planurile de vacanța. Cu 300 de cazuri de infectare inregistrate ieri, riscam sa reintram pe harta tarilor periculoase. Grecia si Bulgaria, destinatiile preferate ale romanilor, sunt, in prezent, deschise. Atena a dat startul verii grecesti…

- Grecia si Italia au semnat marti, la Atena, un acord de delimitare a Zonei economice exclusive in Marea Ionica, care desparte cele doua tari, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Acordul, care pune accentul pe drepturile de pescuit reciproce, a fost semnat de ministrul elen de externe, Nikos Dendias,…

- Grecia a anuntat ca de la jumatatea lunii iunie va primi turisti din 29 de tari, dintre care 15 sunt din Uniunea Europeana, pe aeroporturile din Atena si Salonic. Compania aeriana Lufthansa precizeaza ca va dubla numarul zborurilor catre Atena din 15 iunie, conform Greekreporter."Grupul Lufthansa reporneste…

- Grecia vrea de la Comisia Europeana masuri care sa pregateasca redeschiderea in siguranta a frontierelor interne, intr-o incercare de a revitaliza sectorul turismului, a informat site-ul politico.eu, citand un document neoficial trimis de Atena oficialilor de la Bruxelles, informeaza publicatia Kathimerini.…

- Uniunea Europeana si Regatul Unit urmeaza sa desfasoare o noua runda de negocieri asupra unui acord comercial post-Brexit, incepand de luni si pana vineri, prin videoconferinta, informeaza dpa, conform agerpres.ro. Este a treia serie de consultari, dupa ce primele doua au inregistrat putine progrese,…

- Cateva zeci de profesori si liceeni, majoritatea echipati cu masti si manusi, au manifestat vineri la Atena impotriva unei reforme in invatamant, prima manifestatie din Grecia de dupa impunerea de restrictii din cauza pandemiei cu noul coronavirus, relateaza agerpres.ro.

- A fost nevoie de o intervenție in forța, care s-a soldat cu arestari. Incendiul din tabara Vial de pe insula Chios a distrus instalatiile serviciului de azil european, o cantina, corturi si numeroase containere amenajate pentru locuire, a declarat, pentru AFP, Manos Logothetis, responsabil din Ministerul…