Macedonia de Nord, a patra ţară europeană care va reglementa utilizarea trotinetelor electrice Macedonia de Nord va deveni in curand cea de-a patra tara europeana care va reglementa prin lege utilizarea trotinetelor electrice pe drumurile publice, informeaza duminica agentia de presa MIA.



Popularitatea trotinetelor electrice, rezultat al modificarilor revolutionare aparute in domeniul mijloacelor de transport pe plan global, are un impact major si in Macedonia de Nord. Tot mai multe persoane din Skopje si din jurul capitalei acestui stat si-au inlocuit automobilele cu acest nou mijloc de transport.



