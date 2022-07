Stiri pe aceeasi tema

- SPJ Salvamont Maramureș a primit doua binocluri cu termoviziune și infraroșu – necesare in acțiunile de cautare-salvare și un laptop „heavy duty” pentru folosința in teren in condiții deosebite, laptop pe care in curand vom avea instalata aplicația Vodafone – Salvamont care ne va da posibilitatea procesarii…

- Apple a avut o saptamana ocupata, in cadrul careia a anuntat o serie de produse noi, hardware si software la WWDC 2022. Vedeta a fost iOS 16 pe partea software, iar ca hardware au aparut procesorul Apple M2, dar si noi MacBook-uri cu acest CPU. Acum zvonacii s-au pus pe treaba si deja vorbesc despre…

- La WWDC 2022, Apple a prezentat un nou MacBook Air si un nou MacBook Pro, ambele dotate cu M2, a doua generatie a chipset-ului dezvoltat intern dupa renuntarea la solutiile Intel. Construit pe un proces de 5nm cu 20 de milioane de tranzistori, M2 are un procesor mai performant cu 18% si o placa video…

- Primul mare eveniment tech al verii este WWDC 2022, conferinta Apple destinata dezvoltatorilor. Punctul cheie al evenimentului a fost prezentarea lui iOS 16, dar Apple nu a neglijat lansarile hardware. Astfel, tocmai a anuntat procesorul Apple M2, care se regasi pe noile sale MacBook-uri. Gasiti detalii…

- Seria de laptopuri Apple este acum compusa dintr-un MacBook Air 13 inci și trei variante de MacBook Pro: 13 inci, 14 inci și 16 inci. Poate fi greu sa decizi ce MacBook sa cumperi, mai ales ca Apple ofera unele modele cu cipuri M1 și altele cu procesoare M1 Pro sau M1 Max. Aici intervine ghidul nostru…

- Acum, ca Apple a vandut chipurile M1 Pro și M1 Max pentru MacBook Pro și s-a revanșat fața de criticii profesioniști, urmatorul pas pentru gama de notebook-uri este sa aplice aceasta experiența la MacBook Air. Se așteapta ca cel mai bine vandut notebook de la Apple sa sufere schimbari profunde in urmatoarea…

- NN Pensii ramane parte din compania internationala NN Group, listata la bursa din Amsterdam, si continua sa administreze direct economiile pentru pensie din Pilonul II pentru peste 2 milioane de participanti

- Doi tineri de 20 și 28 de ani, din Arad, au furat un autoturism parcat pe strada Marului, pe care mai apoi l-au transportat la un centru de colectare a fierului vechi pentru valorificare. Tinerii sunt cercetați de polițiști pentru furt, in timp ce prejudiciul a fost recuperat prin achitarea contravalorii…