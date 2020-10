Stiri pe aceeasi tema

- In contextul pandemiei de COVID-19, actorul Macaulay Culkin, in varsta de 40 de ani, a vrut sa-si incurajeze urmaritorii sa se protejeze de virus si sa poarte masca. El a recreat o scena memorabila din seria care l-a facut celebru.

- Actorul s-a fotografiat purtand o masca de protecție inedita, langa un tablou in care apare Empire State din New York. Postarea s-a viralizat rapid datorita maștii care avea imprimata figura uimita a personajului Kevin McCalister. Este vorba despre scena din prima serie in care puștiul iși da cu…

- Astazi, 6 octombrie 2020, un numar de 348 de persoane din judetul Constanta, confirmate cu Covid 19, sunt tratate la domiciliu.Informatia este cuprinsa in Situatia actualizata privind evolutia epidemiei de coronavirus in judetul Constanta, transmisa in aceasta seara de Institutia Prefectului Judetul…

- Potrivit unui document publicat in Monitorul Oficial, se schimba procedurile prin care bolnavii de coronavirus sunt preluați de spitale și exista precizari noi in privința celor asimptomatici, a informat Digi24. Daca stau in izolare acasa, vindecarea va fi declarata de medicul de familie, iar retestarea…

- Este vorba despre o tanara de 33 de ani din judetul Alba, infectata cu noul coronavirus. Acesta a murit la Spitalul din Alba Iulia Surse medicale au precizat pentru Alba24 ca o tanara de 33 de ani insarcinata in 24-25 de saptamani si confirmata cu coronavirus, ar fi fost transferata la Alba Iulia de…

- "Ideea este ca aceste teste sunt rapide, precum testul de sarcina. Ele sunt bune pentru orientare, daca nu avem o alta varianta. Trebuie sa luam in calcul ca pot fi rezultate false. Daca rezultatul este fals pozitiv. Oricum, pentru confirmare avem nevoie sa mergem in centru specializat sa facem real…

- Peste 30 de scolari din Buzau au aflat de la doi farmacisti cum sa tina departe de ei noul coronavirus, in cadrul unei lectii deschise organizata joi in Parcul Marghiloman. Organizatorii le-au oferit copiilor materiale informative cu privire la spalatul corect pe maini, igiena personala si purtarea…