„Macarena" poate salva vieti Hitul anilor 90 poate ajuta la manevrele de resuscitare, pentru ca impune ritmul potrivit pentru un masaj cardiac, spun cercetatorii spanioli. Piesa celor de la Los del Rio, lansata in 1993, are avantajul nu doar de a fi arhicunoscuta, dar ofera si ritmul potrivit in cazul unei astfel de interventii de urgenta, care necesita intre […]

- Cantecul "Macarena" poate sa salveze vieti, au anuntat sambata cercetatorii spanioli, care recomanda corelarea tempoului acestei melodii cu ritmul de executare a masajelor cardiace, informeaza AFP, preluata de Agerpres. "Macarena", un cantec lansat de grupul Los del Rio in 1993, are avantajul…

