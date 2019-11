Stiri pe aceeasi tema

- O macara de mare tonaj a cazut pe o mașina in care se aflau patru persoane, incidentul avand loc pe o strada din centrul Bucureștiului. Un barbat a ramas incarcerat, pompierii intervenind pentru a-l scoate din autoturism. Incidentul a avut loc pe strada Matei Millo din Capitala, in jurul orei 11.00.…

- UPDATE: Potrivit ISU București - Ilfov, este vorba de patru victime, din care una in continuare incarcerata. S-a intamplat pe strada Matei Millo, unde brațul unei macarale s-a prabușit peste autoturism. Trei persoane erau in mașina strivita de macara. Un barbat se afla incarcerat in mașina.…

- ESTE OFICIAL PSD, ALDE SI USR nu au nici o sansa sa castige nici un loc in Primaria Capitalei in urma votarii taxei Oxigen propusa si promovata de catre PSD si ALDE. Proiectul Oxigen a fost aprobat de CGMB. Mașinile non-Euro, Euro 1 și Euro 2, interzise complet în București din…

- Dani Otil a suferit un accident auto, sambata, in timpul evenimentului sportiv Total Transilvania Rally. Din fericire, starea prezentatorului de la Antena 1 este una foarte buna, iar acesta a facut si primele declaratii despre incidentul de astazi.

- "Este un eveniment regretabil, ne pare rau pentru viata fiecarui copilas din judetul nostru. Intr-adevar, in apropiere de locul accidentului este o unitate spitaliceasca, dar este un spital de psihiatrie. Era si serviciul de ambulanta in apropiere, dar are o singura masina. Ghinion, daca putem spune…

- Un crater s-a format marți pe strada Dezrobirii din București, la intersecția Gorjului, dupa ce s-a surpat asfaltul. O mașina a fost „inghițita” de crater, insa nimeni nu a fost ranit, iar la ora transmiterii știrii intervin muncitorii de la Apa Nova, potrivit Mediafax. Potrivit martorilor…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 13:15 pe raza localitatii Cornu. Potrivit ISU Prahova, un autoturism in care se aflau 5 pasageri s-a rasturnat. Printre victime se numara si o fetita de 11 ani. Toate cele 5 persoane au fost transportate la spital. La fata locului…

- Potrivit IPJ Alba, o persoana a reclamat, ieri seara, faptul ca s-a inpotmolit cu mașina in zona Dobra – Jina, pe un drum forestier, este cautata de polițiști. „Ieri seara, in jurul orelor 22.30, am fost informați, prin apel 112, cu privire la ratacirea unei persoane in zona muntoasa dintre Șugag și…