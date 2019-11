Macara prăbușită București. Starea șoferului din mașina zdrobită Patru oameni erau in mașina. Șoferul a ramas incarcerat și a fost transportat in stare grava la spital. Reprezentanții SUUB au explicat, pentru DCMedical, ca barbatul este in stare foarte grava, are un traumatism cranio-cerebral sever și este in operație. Primele informații erau ca șoferul a ajuns in coma la spital. ”A mai ajuns la noi o femeie cu ușoare contuzii a carei stare este stabila”, au comunicat sursele citate. O macara care se afla pe un domeniu privat pentru a demola o construcție s-a prabușit, sambata dimineața, peste o mașina aflata in mers. In dreapta șoferului,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

