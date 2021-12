Stiri pe aceeasi tema

- "Chiar am avut solicitari de genul exhumarea actuala ca sa-l vada inca o data, desi exista o procedura clara reglementata de identificarea cadavrului, inainte de a fi sigilat in acel sac impermeabil, din considerente, zic eu, normale, de protectia sanatatii publice, totusi au dorit din nou acum, cum…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Sibiu are incepand de marti zece paturi in plus pentru bolnavii cu COVID-19, dintre care sase la ATI, iar alte patru la Chirurgie, informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES. "In lumina ordinului comandantului actiunii nr. 9490/04.10.2021 privind…

- Unul dintre pacientii care au decedat in Sectia ATI Covid a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu a fost un tanar care le-a marturisit medicilor ca el are un certificat de vaccinare, dar de fapt nu s-a imunizat. Acest lucru a fost dezvaluit de coordonatoarea sectiei, medicul Ioana Codru. Intrebata…

- Noul director al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu, Daniel Chelcea, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca in momentul de fata, daca ar extinde capacitatea Sectiei de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) pentru pacientii cu COVID-19, ar risca sa aiba loc un incendiu ca la Constanta,…

