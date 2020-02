Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 14 ianuarie, la ora 10.03, un baiat a alertat politia, prin numarul unic apeluri de urgenta 112, ca a fost sechestrat pe raza municipiului Sighetu Marmatiei. Apelantul striga dupa ajutor, precizand ca cineva il omoara, apoi a inchis telefonul. Imediat politistii din municipiu au format echipe…

- Alerta si mobilizare a politistilor din Sighetu Marmatiei pentru gasirea unui baiat care a alertat politia ca este victima unei infractiuni cu violenta Azi, 14 ianuarie, la ora 10.03, un baiat a alertat politia, prin numarul unic apeluri de urgenta 112, ca a fost sechestrat pe raza municipiului Sighetu…

- O femeie din Belarus a anunțat dispariția soțului ei. Cadavrul acestuia a fost descoperit la o masa de sarbatori care a avut loc in caza unui vecin, unde a stat timp de doua zile, fara ca nimeni sa-și dea seama, relateaza trome.pe.Cazul a fost semnalat in Ambrosenki, Belarus. Poliția a fost anunțata…

- Politistii din Capitala cerceteaza cazul unui tanar gasit cazut in strada in noaptea de 29 spre 30 decembrie dupa ce a fost agresat, barbatul cu care a avut altercatia fiind identificat. "In data de...

- Surpriza totala de Craciun pentru un barbat de 63 de ani care și-a uitat un rucsac plin de cadouri și cu 16.000 de euro sub un copac.Rucsacul a fost descoperit abandonat in centrul orașului Krefeld (Germania) de un trecator in varsta de 51 de ani care alertat imediat poliția.Oamenii legii sosiți la…

- Marturia infricoșatoare a unui tanar de 30 de ani care recunoaște ca este tentat de pedofilie a dus la internarea lui intr-un spital de psihiatrie din Capitala.Citește și: Reacție FABULOASA a lui Traian Basescu, dupa ce fiica sa cea mica și-a anunțat revenirea in politica + O intamplare cu…

- Poliția s-a autosesizat in baza unei postari publicata pe o rețea de socializare, unde mai mulți tineri se deplaseaza cu un automobil, iar unul din ei a efectuat o impușcatura.Astfel, cazul a fost inregistrat la Inspectoratul de Poliție Ciocana.