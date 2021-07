Maca în interior, obligatorie în continuare de la 1 august Luna august nu va veni neaparat cu noi relaxari, ci vor aparea completari ale masurilor existente, dupa cum arata ministrul afacerilor interne, Lucian Bode. Bode a explicat ca nu se va renunța la obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile publice inchise, conform News.ro . Șeful MAI a transmis informațiile in cadrul unei conferințe de presa la Cernavoda. Bode a mai cerut populației sa respecte in continuare masurile de protecție anti-COVID-19. „Masca, portul mastii la interior este o masura obligatorie si chiar o sa va dam o informatie legata de masurile pe care le vom lua de la… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Masca ramane cea mai importanta bariera prin care ne putem proteja fața de toate variantele virale de acum, a declarat, duminica, medicul Valeriu Gheorghița. El a subliniat ca masca trebuie purtata in zone aglomerate, unde riscul de infectare este mare."Prin vaccinare nu putem preveni 100% din infecțiile…

- Chiar in seara zilei in care s-a incheiat maratonul de vaccinare din Capitala, de la Sala Palatului și Biblioteca Naționala, acțiune considerata de oficiali, in frunte cu premierul, un real succes, Valeriu Gheorghița a raspuns unei intrebari pe care mulți dintre romani o au – cand se va putea renunța…