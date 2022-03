Stiri pe aceeasi tema

- Zilnic ajung in punctele de trecere a frontierei din Romania cetateni ucraineni care fac tot posibilul sa scape de teroarea din tara lor si sa gaseasca putina liniste. Majoritatea celor care trec granita sunt femei si copii, barbatii fiind nevoiti sa ramana in Ucraina. Cu bagaje in mana si cu copiii…

- Oamenii care fug din calea razboiului din Ucraina au format randuri imense dis-de-dimineața la Vama Sculeni. Mulți dintre ei sunt studenți straini care au fost aduși din Ucraina și pleaca spre Romania.

- Peste jumatate de milion de ucraineni au fugit din calea razboiului. Anuntul a fost facut de seful Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiati, Filipo Grandi. Organizatia Natiunilor Unite estimeaza ca 4 milioane de oameni se vor refugia din Ucraina, in mare parte femei si copii.

- Salvati Copiii Romania a acordat asistenta umanitara pentru 350 de copii ucraineni si familiile lor la punctele de frontiera cu Ucraina. Reprezentantii Organizatiei se afla in continuare in teren, si sunt pregatiti sa ajute persoanele care se refugiaza din calea razboiului

- Presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca fiecare familie din Ucraina care fuge din calea razboiului spre Romania va gasi "alinare si sprijin", subliniind implicarea, in aceste zile, a reprezentantilor social-democrati in diverse actiuni de tip umanitar, dar si faptul…

- Am toata compasiunea pentru oamenii simpli, nevinovați, din Ucraina, care s-au trezit cu bombele deasupra capetelor lor și empatizez cu toți cei care-și risca viața pentru a-și apara țara și ramin acolo sa lupte cu arma in mina. Tocmai din acest motiv, imi manifest disprețul total fața de „șmecherașii”…

- Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii a initiat impreuna cu Romanian United Fund o strangere de fonduri pentru sprijinirea efortului umanitar de ajutorare a refugiatilor din Ucraina care ajung pe teritoriul Romaniei. Ambasada Romaniei face un apel catre comunitatile de romani din Statele Unite,…

- Generațiile mai tinere nu au vazut pana acum un conflict militar langa granița Romaniei și au „o anumita naivitate asupra pericolului reprezentat de un razboi”, a afirmat Daniel David, rectorul Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, intr-un interviu pentru Hotnews , dupa ce Rusia a atacat Ucraina…