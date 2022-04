Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a intrat in faza a doua a razboiului in Ucraina, dupa ce prima faza nu a dat rezultatele scontate, armata rusa neputandu-se lauda cu nicio victorie decisiva. Mai mult, forțele ruse s-au retras din regiunea Kievului și din nordul țarii, pentru a-și concentra ofensiva in estul și sudul Ucrainei.…

- Recent, am insoțit o delegație de activiști ai societații civile la Washington pentru a informa membrii Congresului cu privire la brutalitatea continua purtata de Rusia asupra Ucrainei. Dupa ce am vorbit cu Nancy Pelosi, am vazut ca ținea in mana niște margele de rugaciune daruite de un preot ucrainean…

- Președintele american Joe Biden și liderii celor mai importante state ale lumii și-au reiterat angajamentul de a oferi Ucrainei asistența de securitate, economica și umanitara in cadrul unei videoconferințe comune marți seara, a transmis Casa Alba intr-un comunicat citat de CNN . In cadrul videoconferinței…

- Vicepreședintele Comisiei Europene Valdis Dombrovskis (Letonia) a avertizat ca președintele Vladimir Putin va incerca sa atace țarile baltice daca Rusia caștiga razboiul din Ucraina, transmite Politico . Comisarul european pentru comerț, care a crescut in fosta URSS (Letonia a fost anexata), a avertizat…

- Pe masura ce tensiunile provocate de Rusia au crescut, dezinformarea pro-Kremlin s-a indepartat tot mai mult de realitate, devenind uneori chiar caricaturala, arata EU vs Disinformation . Printre recentele exemple triste se numara: – zvonul ca forțele armate ucrainene ar fi bombardat cu precizie chirurgicala…

- ”Suntem pregatiti de negocieri in orice moment, imediat ce forrtele armate ucrainene ne vor auzi apelul si vor depune armele”, declara Lavrov intr-o conferinta de presa, la o zi de la lansarea ofensivei ruse in Ucraina. Kremlinul a amenintat, la randul sau, cu masuri de retorsiune ”simetrice sau asimetrice”…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken l-a "indemnat" marti pe omologul sau rus Serghei Lavrov la o "dezescaladare imediata si la retragerea" trupelor ruse de la frontiera Ucrainei, anunta intr-un comunicat Departamentul de Stat, in urma unei convorbiri la telefon a celor doi sefi ai diplomatiei,…

- Marea Britanie acuza Kremlinul ca incearca sa instaleze un lider pro-rus in Ucraina. Potrivit britanicilor, ofiterii de informatii rusi sunt in contact cu o serie de fosti politicieni ucraineni in cadrul planurilor pentru invazie. Regatul Unit acuza Kremlinul ca incearca sa instaleze un lider pro-rus…