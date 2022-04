Stiri pe aceeasi tema

- Imagini inedite filmate chiar in Marea Neagra de cațiva internauți care se aflau pe o ambarcațiune, in larg, scrie ro-viral.video. Nu mica le-a fost mirarea sa gaseasca așa ceva chiar la noi in țara și s-au bucurat ca au putut sa filmeze momentul inedit.Puteți vedea imaginile inedite ce au devenit virale…

- Adela Popescu a starnit un val de reacții pe rețelele de socializare, asta dupa ce a publicat o fotografie cu Radu Valcan. Fanii s-au intrebat daca nu cumva prezentatoarea TV e din nou gravida.

- Fara a aminti de razboiul declanșat de Vladimir Putin in Ucraina, legendarul patinator rus Evgheni Plushenko a afirmat ca este mandru ca este rus și le-a transmis compatrioților sai sa mearga cu capul sus in lume.

- Boris Johnson a declarat ca Rusia planuiește cel mai mare razboi din Europa din 1945 incoace. Premierul britanic a precizat ca toate date arata ca acest plan a inceput sa fie deja pus in aplicare. „Oamenii trebuie sa ințeleaga costurile de vieți omenești”, a spus el, in timp ce se afla la conferința…

- O garsoniera de 11 mp din Cluj-Napoca a fost inchiriata ieri de reprezentații Panoramic Imobiliare, dupa un val de reacții pe internet. Reprezentații Panoramic Imobiliare au anunțat pe rețelele de socializare ca se inchiriaza o garsoniera de 11 mp, in cartierul Gheorgheni, in schimbul sumei de 200 de…

- Mai este foarte puțin timp și Mirela Vaida schimba prefixul. Ei bine, pentru ca este o zi de nașterea destul de importanta, indragita prezentatoare de la Acces Direct se gandește destul de serios la ce cadou vrea sa primeasca de la soțul ei. Iata ce iși dorește, dar și de ce a starnit un val de reacții…

- Elena Gheorghe este una dintre cele mai indragite artiste din Romania, insa cu toate astea marea comunitate de care se bucura de pe rețelele de socializare a fost luata prin surprindere in momentul in care cantareața a postat un clip video cu ea la varsta de doar 14 ani. Ce replica le-a dat haterilor,…

- "Oamenii stau la coada la banci ca sa scoata bani, deoarece nu se mai poate plati cu cardul aproape nicaieri", o citeaza EFE pe Zara, care locuieste in capitala Nur-Sultan.Din cauza intreruperilor la reteaua de internet si a problemelor cu telefonia mobila, kazahii nu pot comunica cu rudele din alte…