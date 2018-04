”Ma insoara mama”, reality-show-ul de pe ProTV, a fost mutat din grila. Postul din Pache Protopopescu au pus emisiunea la o alta ora, dar tot in zilele de luni. De saptamana viitoare, emisiunea prezentata de Cove va fi difuzata la ora 22.45, in loc de 20:30, cum era stabilit inițial. In locul show-ului, postul a […] The post ”Ma insoara mama” a fost mutat din grila ProTV! Motivul, emisiunea ”Chefi la cuțite”, de pe Antena 1 appeared first on Cancan.ro .