- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat, vineri, la Sinaia, referindu se la o posibila candidatura a sa la alegerile europarlamentare din 2024, ca nu are aceasta intentie in acest moment.Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat, vineri, la Sinaia, referindu se la o posibila candidatura a sa la…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, iși exprima angajamentul de a face tot ce ii sta in putere pentru a fi respectate majorarile salariale pentru angajații din sistemul de invațamant de la 1 ianuarie 2024, cu sau fara finalizarea legii salarizarii. Deși situația actuala sugereaza incertitudine cu privire…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, și Administratorul Public al județului, Grigore-Florin Moldovan, au semnat un contract de finanțare pentru achiziționarea a 25 de microbuze electrice, cu o capacitate de 16+1 locuri. Aceste vehicule moderne vor fi distribuite unitaților de invațamant preuniversitar din…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat ca Programul “Masa calda” va continua sa fie acordat pana la sfarsitul anului calendaristic, mentionand ca pachetul legislativ in acest sens este in circuit de avizare si doreste aplicarea lui “cat de repede” pentru aceleasi 450 de scoli de pana acum, cu circa…