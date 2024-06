Stiri pe aceeasi tema

- Artem Dovbyk, atacantul naționalei Ucrainei, a raspuns intrebarilor GSP dupa victoria cu Slovacia, scor 2-1, in grupa Romaniei la EURO 2024. Golgeterul La Liga din sezonul trecut, cu 24 de goluri, atacantul Gironei a fost mulțumit de prestația Ucrainei chiar in ziua in care a implinit 27 de ani. Intrebat…

- Naționala Romaniei a cucerit inimile fanilor cu victoria impotriva Ucrainei, 3-0, in primul meci de la EURO 2024. Succesul l-a facut extrem de fericit și pe Gica Hagi, care i-a felicitat intr-un mod inedit pe ”tricolori”. Ce mesaj a transmis ”Regele”. Mesajul transmis de Gica Hagi pentru ”tricolori”…

- Selectionerul Edward Iordanescu a afirmat, luni, la finalul partidei de fotbal Romania – Ucraina, scor 3-0, la EURO 2024, ca este o victorie memorabila a „tricolorilor”, pe care i-a numit „Generatia de Suflet”, datorita devotamentului si sacrificiului aratat. „Avem timp sa ne si bucuram, e o victorie…

- Romania a invins Ucraina cu un halucinant 3-0, dupa cel mai bun meci facut de actuala generație și egaleaza, totodata, cel mai bun rezultat din istoria naționalei la Euro. In 2000, Romania batea Anglia cu 3-2. Romania a reușit o victorie superba, 3-0 contra Ucrainei, in meciul de debut la EURO 2024.…

- Președintele Klaus Iohannis i-a felicitat luni pe jucatorii echipei de fotbal a Romaniei, dupa victoria cu scorul de 3-0 obtinuta in meciul de debut de la Campionatul European de fotbal 2024, cu Ucraina.„Emoționanta victoria de astazi a echipei noastre de fotbal in meciul de debut la EURO 2024. Felicitari…

- Victorie uriașa pentru Romania! Echipa Naționala a caștigat primul meci de la Euro 2024! Nicușor Stanciu, Razvan Marin și Denis Draguș au devenit vedetele zilei și au marcat cele trei goluri cu care au obținut victoria in meciul contra Ucrainei, care s-a terminat cu scorul de 3-0.

- Nationala Romaniei a inceput cu o victorie categorica parcursul la Campionatul European din Germania, scor 3-0 cu Ucraina, la Munchen, in grupa E. Victoria vine la o zi, dupa ce selectionerul Edward Iordanescu a implinit 46 de ani. Tricolorii au fost sustinuti din tribune de zeci de mii de suporteri.…

- Impresarul Florin Manea susține ca Denis Draguș (24 de ani) se afla pe lista mai multor cluburi importante din Portugalia și Germania. Inclusiv colosul Benfica pregatește o oferta. Denis Draguș are contract cu Standard Liege pana pe 30 iunie 2025. Belgienii l-au imprumutat in actuala stagiune la Gaziantep.…