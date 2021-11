Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, vineri, la ceremonia de predare a mandatului de ministru al Apararii catre Vasile Dincu, faptul ca momentul marcheaza despartirea de “a doua familie”. “Astazi ma despart de institutia care a fost a doua familie pentru mine si pentru toti care sunt astazi aici in sala. De altfel, cred ca nu numai eu, fiecare dintre dumneavoastra putem spune ca am petrecut mai mult timp mai mult timp in interiorul acestei familii decat cu familiile de acasa”, a marturisit seful guvernului. El a vorbit despre importanta oamenilor. “Va pot spune ca am avut de fiecare data in vedere…